إكسترا نيوز: 18 مرشحاً يعودون للمنافسة في الدائرة الأولى بالفيوم بعد قرار الإلغاء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 01:36 مساءً -

قال رمضان فتحي، مراسل قناة «إكسترا نيوز» من الفيوم، إن المحافظة تشهد اليوم إعادة الانتخابات في 3 دوائر، موضحاً أن دائرتين تم فيهما إلغاء نتائج الجولة الأولى، وهما الدائرة الأولى مقرها الفيوم، والدائرة الرابعة التي تضم أبشواي ويوسف الصديق والشواشنة.

وأشار خلال مداخلة على قناة "إكسترا نيوز" إلى أن الدائرة الثانية، ومقرها مركز شرطة إطسا، تُجرى فيها الإعادة بين أكثر المرشحين حصولاً على الأصوات، وعددهم 4 مرشحين يتنافسون على مقعدين فرديين.

وبالنسبة للدائرة الأولى في الفيوم، فأوضح فتحي أن المنافسة فيها تدور على 3 مقاعد، ومع قرار الإعادة يخوضها جميع المرشحين الذين شاركوا في الجولة الأولى، وعددهم 18 مرشحاً، بينهم 7 ينتمون لأحزاب سياسية، بينما البقية مستقلون.

أما الدائرة الرابعة (أبشواي – يوسف الصديق – الشواشنة)، فتشهد تنافساً على مقعدين بين 6 مرشحين، نصفهم مستقلون والنصف الآخر ينتمون لأحزاب سياسية.

وأكد مراسل "إكسترا نيوز" أن مشهد الإعادة في الفيوم يختلف عن باقي المحافظات التي تُجرى فيها الإعادة ضمن المرحلة الأولى، إذ تشمل العملية الانتخابية على مستوى الجمهورية 19 دائرة، ويمكن اعتبار وجود "دائرة رقم 20" في الفيوم، وهي الدائرة الثانية في إطسا، التي لم تُلغَ نتائجها، لكنها تشهد إعادة بين أعلى المرشحين أصواتاً.

وأوضح فتحي أن الكتلة التصويتية في الدوائر الثلاث التي تُعاد فيها الانتخابات بالفيوم تتجاوز مليوناً ونصف المليون ناخب، من إجمالي نحو مليونين وربع المليون ناخب في الدوائر الأربع بالمحافظة.

وأضاف أن الدائرة الثالثة (طامية – سنورس – سنهور القبلية والبحرية)، كان من المقرر أن تخوض الإعادة مع دائرة إطسا، لكن صدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات فيها بالكامل.