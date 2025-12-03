أخبار مصرية

التضامن: حافلات حديثة لنقل حجاج الجمعيات بين المشاعر والمناطق المقدسة

0 نشر
0 تبليغ

التضامن: حافلات حديثة لنقل حجاج الجمعيات بين المشاعر والمناطق المقدسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 01:36 مساءً -  

تحرص وزارة التضامن الاجتماعي على توفير خدمات مميزة لحجاج الجمعيات الاهلية خلال فترة إقامتهم بالمملكة العربية السعودية ، حيث سيتم  توفير وسائل نقل وإقامة مريحة بالتعاقد على حافلات حديثة بموديلات جديدة لنقل الحجاج بين المشاعر والمناطق المقدسة، وتأمين أماكن إقامة قريبة من الحرم ومجهزة بكل الخدمات الأساسية .

 

 

 

غدا آخر فرصة لسداد رسوم برامج حج الجمعيات الأهلية

على جانب أخر، تستمر وزارة التضامن الاجتماعي في تلقى رسوم مستويات الحج لــ حجاج الجمعيات الأهلية المختارين في القرعة الإلكترونية العلنية لموسم 1447هـ - 2026م، والبالغ عددهم 12 ألف حاج بين المتقدمين، بعد مد الفترة حتى غدا الخميس.

 

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا