ضبط عامل يوزع كروت دعاية انتخابية على رواد أحد المخابز بالبحيرة قبل بدء العملية الانتخابية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 01:36 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بتوزيع كروت دعائية لأحد المرشحين على المواطنين المترددين على أحد المخابز بالبحيرة لدفعهم للتصويت لصالحه.

تم ضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ( عامل بمخبز – مقيم بدائرة قسم شرطة شبراخيت بالبحيرة ) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لدعم أحد المرشحين بذات الدائرة قبل بدء العملية الإنتخابية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.