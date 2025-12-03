الائتلاف المصري لحقوق الإنسان رصد انتظام التصويت وتفاوت الإقبال في اليوم الأول لجولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 02:32 مساءً - في إطار الدور الرقابي الذي يقوم به الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية في متابعة سير العملية الانتخابية بانتخابات مجلس النواب 2025، وضمن جهود فرق الرصد الميداني المنتشرة في المحافظات التي تشهد جولة الإعادة للمرحلة الأولى، أصدر الائتلاف هذا البيان لعرض أهم الملاحظات والمشاهدات الأولية خلال اليوم الأول من عملية التصويت داخل اللجان.

---

أولًا: انتظام فتح اللجان وانضباط العملية الانتخابية

رصد مراقبو الائتلاف انتظام فتح غالبية اللجان في الموعد المحدد الساعة التاسعة صباحًا في محافظات:

الجيزة – الفيوم – أسيوط – سوهاج – قنا – الإسكندرية – البحيرة.

وقد تابع فريق الائتلاف في محافظة أسيوط لجنة رقم (84) بمدرسة الابتدائية بيوق ، لجنة رقم (116) بمعهد بني إدريس الابتدائي الأزهري

أما في محافظة سوهاج، كانت لجنة رقم (٧ ) بمعهد ادفا الابتدائي الأزهري، ولجنة فرعية رقم (1)، بمدرسة الشهيد خلف عبد القادر المشتركة بادفا ادفا الحلقة، دائرة.

وتابع في محافظة البحيرة لجنة رقم (35) بمدرسة زرقون الابتدائية أ ورياض أطفال ولجنة رقم (61) بمدرسة منية بني موسى الابتدائية الأزهرية ومحافظة الفيوم كانت لجنة رقم (69) بمدرسة الرويبات الابتدائية

كما لوحظ تأخر محدود في بعض اللجان لا يتجاوز 20–30 دقيقة نتيجة تأخر وصول بعض القضاة المشرفين، وتم التعامل الفوري مع الأمر دون تأثير يُذكر على سير العملية.

---

ثانيًا: متابعة محافظة الفيوم

شهدت محافظة الفيوم صباح اليوم انطلاق جولة الإعادة في دائرة إطسا، والجولة الأولى في دائرتي الفيوم وأبشواي بعد إلغاء نتائج المرحلة الأولى بهما. ورصدت فرق الائتلاف إقبالًا متفاوتًا منذ اللحظات الأولى لفتح اللجان؛ حيث جاءت نسبة المشاركة ضعيفة نسبيًا داخل المدن الرئيسية مع بدء التصويت، مقابل حضور ملحوظ في القرى والمناطق الريفية، وخاصة في اللجان القريبة من أماكن إقامة المرشحين.

وانتظمت عملية التصويت داخل جميع مقار اللجان بكافة مراكز المحافظة، وسط تأمين مكثف في محيط المدارس ومقار الاقتراع، وتواجد واضح لقوات الشرطة لتنظيم حركة الدخول والخروج. كما لاحظت فرق الرصد توفير مقاعد انتظار وممرات مهيأة لكبار السن وذوي الهمم لضمان مشاركتهم بسهولة.

وتتابع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة سير العملية الانتخابية عبر الربط مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية وفرق المتابعة الميدانية لرصد أي ملاحظات والتعامل الفوري معها. ودعا المحافظ الدكتور أحمد الأنصاري المواطنين للمشاركة الإيجابية، مؤكدًا أن المشاركة الواسعة تسهم في دعم مؤسسات الدولة وترسيخ المسار الديمقراطي.

---

ثالثًا: نسب المشاركة وانطباعات الناخبين

سجّل الائتلاف تفاوتًا واضحًا في الإقبال بين المحافظات، حيث:

قنا: إقبال جيد خاصة في القرى الريفية.

الإسكندرية (دائرة الرمل): مشاركة نسائية بارزة منذ الساعات الأولى.

الجيزة (إمبابة): حضور متوسط مع مشاركة ملحوظة لكبار السن.

البحيرة: إقبال متدرّج وهدوء داخل اللجان.

أسيوط: نشاط واضح في لجان الفتح والبداري وساحل سليم.

سوهاج: انتظام لافت في دخول وخروج الناخبين وغياب الازدحام.

يشير ذلك إلى استجابة متفاوتة للناخبين، مع تزايد المشاركة تدريجيًا خلال فترات منتصف اليوم.

---

رابعًا: أبرز الإيجابيات التي رصدتها فرق الائتلاف

1. انتظام العملية الانتخابية في معظم اللجان.

2. انتشار أمني منضبط دون تدخل في مجريات التصويت.

3. توفير تسهيلات مناسبة لكبار السن وذوي الهمم.

4. التزام القضاة والمشرفين بالإجراءات المنظمة للعملية.

5. ترحيب من وكلاء المرشحين بتسليم صور محاضر الفرز، تنفيذًا لتوجيهات الهيئة الوطنية.

---

خامسًا: أبرز السلبيات والملاحظات

على الرغم من سير اليوم الانتخابي بصورة منظمة، رصدت فرق الائتلاف:

1. انخفاض الإقبال في عدد من اللجان داخل الحضر.

2. محاولات دعاية انتخابية مخالفة في محيط بعض اللجان قبل إزالتها.

3. بطء إداري محدود في بعض اللجان خلال الساعات الأولى.

4. استمرار شكاوى فردية من مواطنين بشأن صعوبة تحديد أماكن لجانهم.

5. ولم ترصد فرق الائتلاف حتى الآن أي وقائع عنف أو اضطرابات مؤثرة.