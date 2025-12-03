“المصري الديمقراطي ” يواصل متابعة سير العملية الانتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بـ19 دائرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 02:32 مساءً - تواصل غرفة العمليات المركزية بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي متابعة سير عملية التصويت للمصريين في الداخل ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي تشمل 19 دائرة انتخابية.

وتراقب الغرفة مجريات العملية الانتخابية منذ الساعات الأولى من الصباح، بدءًا من فتح اللجان والاستعدادات الأولية، مرورًا بفترة التصويت الممتدة من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وذلك بهدف رصد انتظام العمل داخل اللجان ومستوى إقبال الناخبين في مختلف الدوائر.

وتُجرى المرحلة الاول من الانتخابات في دائرة 19 على مدار يومي الأربعاء والخميس الموافق 3 و4 ديسمبر، بعد إلغاء بعض الدوائر بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، ويخوض الحزب هذه المرحلة من خلال خمسة مرشحين في عدد من الدوائر الفردية.

وتستمر غرفة العمليات في متابعة التزام اللجان بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان أعلى درجات الانضباط والشفافية وتعزيز ثقة المواطنين في نزاهة العملية. كما تواصل الغرفة التنسيق الكامل مع الفرق الميدانية في المحافظات لدعم مرشحي الحزب، وتوفير المساندة اللوجستية والتنظيمية اللازمة لضمان سير العملية بكفاءة.