إجراء قانوني ضد متهمين بغسـل 30 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 02:32 مساءً - استمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فقد إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين جنائيين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والأراضى والسيارات – تأسيس المنشأت التجارية) هذا وتقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ (30) مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.