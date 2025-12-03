الرياض - كتبت رنا صلاح - تواصل المدارس المُستخدمة كلجان اقتراع في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى، أعمال التصويت اليوم وغدًا الخميس، ومن المقرر أن يستمر تعليق الدراسة داخل هذه المدارس ومنح الطلاب إجازة حتى يوم الخميس الموافق 4 ديسمبر.

تعطيل الدراسة في هذه المدارس غدًا.. وتحذير هام لكل أولياء الأمور

وفوجئ عدد من أولياء الأمور خلال الساعات الماضية بإعلانات متتالية نشرتها عدة مدارس عبر صفحاتها الرسمية، توضح فيها قرار تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس، الموافقين 3 و4 ديسمبر، وذلك نظرًا لتخصيص بعض الفصول داخل هذه المدارس كمقار لإجراء جولة الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025، التي تُعقد حاليًا وفق الجدول الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

تعطيل الدراسة بهذه المدارس غدًا

وفي المقابل، أكدت مدارس أخرى أنها ليست مدرجة ضمن المقار الانتخابية، وأن الدراسة تسير فيها بشكل طبيعي دون أي تغيير في الجداول اليومية، مشيرة إلى أن الإجازة تقتصر فقط على المؤسسات التعليمية التي تستضيف لجان الإعادة.

ويأتي هذا الإجراء بالتزامن مع بدء التصويت في 19 دائرة انتخابية قررت الهيئة الوطنية للانتخابات إعادة الاقتراع بها ضمن المرحلة الأولى، على أن تستمر عملية التصويت داخل مصر يومي الأربعاء والخميس وفق المواعيد المعلنة.

أماكن المدارس التي تجرى بها جولة الإعادة

وتشمل الدوائر التي تقرر إعادة التصويت بها في 7 محافظات، ومن المقرر تعطيل الدراسة في عدد من المدارس الواقعة داخل الدوائر التالية: