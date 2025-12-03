ضبط سائق بمركبة ميكروباص يقوم بالدعاية المخالفة في انتخابات شبراخيت بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 04:28 مساءً - في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بمركز شرطة شبراخيت بمحافظة البحيرة من ضبط سائق، مقيم بدائرة المركز، أثناء تجوله بمحيط الدائرة بسيارة ميكروباص مزودة بمكبر صوت وصور لأحد المرشحين، بغرض دفع المواطنين للتصويت لصالحه.

وأوضحت الجهات الأمنية أنه تم التحفظ على السيارة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، لقيام السائق بالدعاية الانتخابية بما يخالف ضوابط الهيئة الوطنية للانتخابات، فيما تولت النيابة العامة التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد المسؤوليات.