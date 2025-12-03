الرياض - كتبت رنا صلاح - عقد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية والمراكز التكنولوجية، إلى جانب مديري الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارات المختصة ومنطقة مراقبة صان الحجر، لمتابعة عدد من الملفات الهامة وتذليل العقبات أمام تنفيذها، بحضور نواب المحافظ والسكرتير العام للمحافظة.

محافظ الشرقية يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الملفات الحيوية والتصدي للبناء المخالف

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على التصدي الفوري لمحاولات البناء المخالف في المهد وتنفيذ الإزالات الكاملة، مع تحرير محاضر بحق المخالفين، مشددًا على أهمية حماية الرقعة الزراعية والتنسيق مع وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي لضمان تنفيذ الإزالات قبل وقوع التعديات.

كما شدد الأشموني على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المتميزين ومجازاة المقصرين، بهدف رفع كفاءة الأداء وتشجيع العاملين على بذل المزيد من الجهد في تقديم الخدمات للمواطنين.

وتناول الاجتماع ملف المتغيرات المكانية وإجراءات التصالح في مخالفات البناء، مؤكداً على ضرورة متابعة المراكز التكنولوجية للتيسير على المواطنين وسرعة إنفاذ القانون، مع تكثيف عمل اللجان الفنية لضمان سرعة البت في الطلبات.

واختتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الملفات الحيوية للدولة تمثل أولوية قصوى للحفاظ على المال العام، وتحقيق التنمية المستدامة، وحفظ حقوق المواطنين، داعيًا إلى تضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية لتحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات.