رئيس الوزراء: تجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 06:36 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه تم تقييم الخطوات الجارية لتجهيز عدد من الشركات للطرح خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه يتم تقييم أراضي الدولة الواقعة على كورنيش النيل، وتحقيق أعظم استفادة من أصول الدولة على كورنيش النيل، متابعا: بيقولوا هتبيعوها لا مش للبيع أنا بعظم الاستفادة منها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وعن حصر العمارات الآيلة للسقوط، قال رئيس الوزراء إن عمليات الحصر بالمحافظات جارية وسيتم الإعلان قريبا عن هذا الحصر بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.