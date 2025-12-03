محافظ قنا لـ الحياة: إلغاء نتائج المرحلة الأولى أكد أنه لا أحد فوق القانون

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 07:32 مساءً - أكد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج المرحلة الأولى في 19 دائرة، ومن بينها دوائر المحافظة الأربع، يعكس نزاهة العملية الانتخابية ويؤكد أنه لا أحد فوق القانون، مشددًا على أن هذا القرار أزال حالة الاحتقان وطمأن المواطنين بأن الصندوق الانتخابي هو الفيصل الوحيد.

انتظام العملية الانتخابية في 352 لجنة

أوضح خالد عبد الحليم، محافظ قنا، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة، أن لجان المحافظة البالغ عددها 352 لجنة فرعية فتحت أبوابها أمام الناخبين في الموعد المحدد، مشيرًا إلى أن الإقبال كان جيدًا في الساعات الأولى، خاصة من كبار السن والسيدات، متوقعًا زيادة الإقبال في الفترة المسائية وفي اليوم الثاني للتصويت كما هو معتاد.

منافسة قوية في جولة الإعادة

أشار خالد عبد الحليم، محافظ قنا إلى أن جولة الإعادة تشهد منافسة شرسة بين 129 مرشحًا يتنافسون على 9 مقاعد فردية في دوائر المحافظة الأربع، وهو ما يعكس الزخم الديمقراطي للعملية الانتخابية، مؤكدًا أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يقف على الحياد تمامًا، وينحصر دوره في توفير الدعم اللوجستي وتأمين المقار الانتخابية بالتنسيق مع الجهات الأمنية، دون التدخل في سير العملية الانتخابية التي تديرها الهيئة الوطنية للانتخابات بإشراف قضائي كامل.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الانتخابات

لفت خالد عبد الحليم، محافظ قنا إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة بالتنسيق مع الغرف الفرعية بالمراكز التسعة، ولم يتم رصد أي شكاوى أو تجاوزات تؤثر على سير الانتخابات حتى الآن، مؤكدًا أن أي مخالفة يتم رصدها يتم إبلاغ الهيئة الوطنية للانتخابات بها فورًا لاتخاذ اللازم.