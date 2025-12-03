ضبط شخص وسيدة جمعا صور بطاقات مواطنين ووزعا كوبونات ومبالغ لحشد ناخبين بالبحيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 08:28 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله شخص وسيدة يقومان بتجميع صور بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين، وتوزيع كوبونات سلع غذائية ومبالغ مالية عليهم خلال ترددهم على اللجان الانتخابية، لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وأسفرت جهود الفحص عن تحديد المتهمين وضبطهما بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حيث عُثر بحوزتهما على كوبونات سلع غذائية، وصور لبطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين، إضافة إلى مبالغ مالية.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.