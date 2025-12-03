رحيل الحاجة سبيلة أيقونة العطاء وصاحبة المواقف الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 09:32 مساءً - أعلنت أسرة الحاجه سبيلة أيقونة العطاء التى تبرعت بمشغولاتها الذهبية وثروتها للدولة المصرية، أثناء لقاءها الرئيس عبدالفتاح السيسي وفاتها اليوم.

وفاة الحاجة سبيلة تخلف حالة حزن بين أبناء الدقهلية

وانتشر الخبر سريعا بعد تداوله بين أبناد محافظة الدقهلية، حيث سادت حالة من الحزن على رحيل الحاجة سبيلة على أحمد عجيزة، ابنة قرية ميت العامل بمركز أجا، والتى اطلق عليها لقب"أيقونة العطاء".

موقف الحاجة سبيلة تجاه وطنها

وكانت الحاجة سبيلة قد تبرعت بمبلغ 200 ألف جنيه، من ثروتها إضافة إلى مصاغها الذهبى لصالح صندوق تحيا مصر، وذلك فى عام 2017، عندما استقبلها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وذلك عقب موقفها الوطنى، وكرمها خلال الإحتفال بيوم المرأة المصرية بمقر رئاسة الجمهورية، واعتبرها الجميع مثالًا للمرأة المصرية وأطلقوا عليها لقب "أيقونة العطاء".

موعد صلاة الجنازة على الحاجه سبيلة

وقررت أسرة الراحلة إقامة صلاة الجنازة غدا الخميس 4 ديسمبر، عقب صلاة الظهر مباشرة، فى مسقط رأسها بقرية ميت العامل، بمركز ومدينة أجا بمحافظة الدقهلية، حيث سيطرت حالة من الحزن بين أهالى القرية وذلك بعد نبأ وفاتها.

وعرفت الحاجة سبيلة بين أهالى قريتها بأعمالها الخيرية ومساعدتها المحتاجين، حيث شيدت مسجدا بمنزلها، لتضرب مثالا لسيدات مصر الأوفياء.

استقبال الرئيس للراحلة الحاجة سبيلة