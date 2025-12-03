أحمد بندارى: 53 شكوى فى اليوم الأول من التصويت بالدوائر الملغاة و13 شكوى من الأحزاب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 3 ديسمبر 2025 10:28 مساءً - قال القاضي أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه تم متابعة سير العمل في العشرين دائرة انتخابية في سبع محافظات، وإنه ورد 53 شكوى ا لغرفة العمليات المركزية للهيئة، منها 14 شكوى توجيه ناخبين، 11 شكوى عدم سماح لمندوبي المرشحين بالدخول، 9 شكاوى بخصوص العملية الانتخابية داخل اللجان، 7 شكاوى ازدحام وتكدس في اللجان الانتخابية، 7 شكاوى رشاوى انتخابية، 3 شكاوى استعلام عن اللجان الانتخابية، 2 شكوى عدم ادراج بقاعدة بيانات الناخبين.
وأضاف القاضي أحمد بندارى أنه تم توزيع الشكاوى حسب الفئات العمرية كالآتي:
18-30 سنة: 12 شكوى.
- 31-40 سنة: 17 شكوى.
- 41-50 سنة: 17 شكوى.
- 51-60 سنة: 4 شكاوى.
- أكثر من 60 سنة: 3 شكاوى.
توزيع الشكاوى حسب المحافظات:
- سوهاج: 18 شكوى.
- قنا: 15 شكوى.
- الفيوم: 8 شكاوى.
- غير مرتبطة بمحافظات جولة العدل: 12 شكوى.
كما جاءت شكاوى الأحزاب في 13 شكوى من الأحزاب:
- حزب الجبهة الوطنية:
- عدم فتح اللجان بمدرسة عبد الحميد رضوان الثانوية (دائرة دار السلام).
- رفض دخول مندوبي ووكلاء الحزب بمدرسة قوص الثانوية بنين.
- نقص في أوراق كشف الناخبين باللجنة 32 مركز أخميم - سوهاج.
- إغلاق اللجنة 34 بمركز نجع الصوامعة الشرقية.
- حزب العدل:
- توزيع منشورات بدائرة تايتب بارودة شرافيت.
- حزب الجيل الديمقراطي:
- وجود خيمة لتوزيع رشاوى انتخابية بدائرة إمبابة.
- حزب الشعب الجمهوري:
- وجود دعاية انتخابية بالطريق أمام المقر الانتخابي.
- حزب العدل:
- تعطيل العملية الانتخابية داخل اللجنة رقم 15.