ضياء رشوان: مزاعم فتح معبر رفح ترحيلا لغزة ادعاءات بلا أساس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 12:32 صباحاً - نفى ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول وجود تنسيق مع مصر لفتح معبر رفح خلال الأيام المقبلة بهدف خروج سكان غزة إلى الجانب المصري.

وأكد ضياء رشوان خلال مداخلة عبر تطبيق زووم في برنامج ستوديو إكسترا نيوز المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هذه المزاعم ليست جديدة، قائلاً: هذا ما تعودناه من الجانب الإسرائيلي… ادعاءات متكررة لا أساس لها في الواقع، سواء جاءت من مصادر رسمية أو تم تسريبها للإعلام الإسرائيلي.

ادعاء تهجير الفلسطينيين… موقف مصري ثابت

وأوضح ضياء رشوان أن الادعاءات الأخيرة التي تزعم وجود تنسيق لفتح المعبر من جانب واحد لترحيل الفلسطينيين إلى مصر تتعارض كلياً مع الموقف المصري الثابت.

وأشار ضياء رشوان إلى أن مصر ملتزمة بالضد تماماً من هذه المزاعم، وفق خطة الرئيس الأمريكي السابق ترامب التي وقعت عليها إسرائيل أيضاً، والتي أكدت أن مصر ليست طرفاً في أي ترتيبات تتعلق بتهجير سكان قطاع غزة.

فتح المعبر سابقاً تم لخدمة أبناء غزة فقط

وأشار ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى أنه مع بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، كان هناك مئات من الفلسطينيين العالقين داخل مصر، وقد فتحت لهم الدولة المصرية معبر رفح للعودة إلى غزة لمن أراد ذلك.

وأضاف ضياء رشوان أن مصر فتحت المعبر لاستقبال من يحتاج للدخول لأسباب إنسانية أو صحية أو دراسية، مشدداً على أن كل إجراءات العبور تمت في إطار إنساني بحت.

فتح المعبر ليس قراراً إسرائيلياً منفرداً

وأكد ضياء رشوان أن فتح معبر رفح ليس قراراً إسرائيلياً، مشدداً على أن سيادة مصر على حدودها ثابتة وغير قابلة للمساس، وأن القاهرة تتحرك وفق مصالحها الوطنية والتزاماتها الإنسانية، وليس وفق الإملاءات أو المزاعم الإسرائيلية.