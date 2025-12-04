غرفة عمليات "مستقبل وطن" الإسكندرية تواصل عملها لليوم الثاني لمتابعة جولة الإعادة لانتخابات النواب بدائرة الرمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 11:36 صباحاً - في إطار المتابعة المستمر لحزب مستقبل وطن لسير العملية الانتخابية، تواصل غرفة العمليات الرئيسية بحزب مستقبل وطن في محافظة الإسكندرية، متابعتها لسير العملية الانتخابية بدائرة الرمل لحظة بلحظة، ورصد كافة التفاصيل والتطورات داخل اللجان.

وترأس غرفة العمليات الدكتور سعيد عبدالعزيز، أمين الحزب بالمحافظة، وحسن خاطر، أمين التنظيم بالمحافظة، وبمتابعة المهندس البديوي السيد، الأمين المساعد بالمحافظة، والكاتب الصحفي حسني حافظ، أمين الإعلام بالمحافظة، وحضور كلا من أحمد رزق الحكيم وإسلام الضبع وماجد توفيق ومحمد عيسى وأمال عثمان ومحمد أشرف وعادل عبدالرسول ومحمد سلام إلى جانب عدد من الأمناء المساعدين والأمناء النوعيين بالمحافظة وأمناء التنظيم بعدد من الأقسام.

وأكد الدكتور سعيد عبدالعزيز أن غرفة العمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة سير العملية الانتخابية بدائرة الرمل، داعيًا جميع المواطنين بدائرة الرمل للمشاركة الفاعلة في انتخابات مجلس النواب، والمساهمة في رسم مستقبل مصر، فصوت كل مواطن هو قوة للديمقراطية وواجب وطني علينا جميعاً".

من جانبه، أكد حسن خاطر، أمين التنظيم بالحزب، أن غرف العمليات الفرعية تعمل بشكل متكامل مع الرئيسية لضمان متابعة سير التصويت، وتذليل أي عقبات قد تواجه الناخبين داخل اللجان، مشيراً إلى أن مشاركة الشباب والسيدات في الانتخابات تمثل خطوة مهمة لتعزيز الدور المجتمعي للمواطنين.

وكان قد فتحت اللجان الفرعية بدائرة الرمل أبوابها لليوم الثاني على التوالي للناخبين للإدلاء بأصواتهم في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل والمقرر عقدها يومي ٣ و٤ ديسمبر ٢٠٢٥.

وحرص كبار السن والسيدات والشباب التواجد أمام اللجان الانتخابية بدائرة الرمل للمشاركة في اليوم الثاني من جولة إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة الرمل، في إطار دعمهم المتواصل للدولة ومؤسساتها المصرية.

وتضم دائرة الرمل لجنة عامة واحدة، و47 مقرًا انتخابيًا، و89 لجنة فرعية، بإجمالي عدد ناخبين يبلغ744,824 ناخبًا، ويقع نطاقها داخل قسمَي شرطة رمل اول وثان.