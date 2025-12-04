ضبط شخص و3 سيدات لتورطهم في ممارسة أعمال منافية للآداب عبر تطبيق هاتفي بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 12:36 مساءً - في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص و3 سيدات) باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة ثانِ الشيخ زايد بالجيزة، وبحوزتهم (5 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي).

بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.