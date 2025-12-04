قامت غرفه العمليات المركزيه لحزب الشعب الجمهوري في ثاني أيام الانتخابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 12:36 مساءً - ٢٠٢٥ بمتابعه سير العمليه الانتخابيه لليوم الثاني من التصويت بالداخل في الجوله الاولي بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بعدد 19 دائرة .

تواصل غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري أعمال المتابعة الميدانية لحركة التصويت داخل اللجان في اليوم الثاني للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، مع رصد مستمر لمعدلات الإقبال وسير الإجراءات التنظيمية في الدوائر الـ19 المشمولة بالمرحلة.

ويشرف على أعمال الغرفة اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، بحضور النائب كريم سالم أمين أمانة التثقيف والتدريب السياسي المركزية، النائب زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إلى جانب عدد من كوادر الأمانة المركزية للحزب.

من جانبه، أكد اللواء محمد صلاح أبوهميلة، أن التقارير الواردة منذ الصباح تعكس استقرارًا واضحًا في مسار العملية الانتخابية، مع التزام كامل بالإجراءات التنظيمية والضوابط المعلنة من الجهات المختصة.

وقال الأمين العام للحزب، إن غرفة العمليات ترصد بدقة انتظام عملية التصويت في معظم اللجان، وتتابع آليات دخول الناخبين وسير الإجراءات دون أي معوِّقات تُذكر، موضحًا أن التقارير الواردة من المندوبين تشير إلى وجود انضباط إداري ملحوظ داخل اللجان، مع استجابة سريعة لأي ملاحظات يتم رفعها للغرفه وابلاغها للهيئه الوطنيه للانتخابات التي اتخذت الاجراءات المناسبه حيالها

وأضاف أن منظومة العمل داخل غرفة العمليات تعتمد على تدفّق لحظي للمعلومات يضمن القدرة على تقييم المشهد الانتخابي بدقة، وتحقيق أعلى درجات الجاهزية في التعامل مع أي مستجدات، مؤكدًا أن الحزب يواصل جهوده لضمان عملية انتخابية مستقرة ومنظمة تعكس ما تستحقه هذه المرحلة من انضباط ومسؤولية.