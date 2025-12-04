تفاصيل إيقاف قيد الزمالك.. 6 قضايا = 38 مليون جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 01:33 مساءً -

شهدت الساعات الماضية تعرض نادى الزمالك إلى إيقاف قيد جديد، بشان مستحقات التونسى فرجانى ساسى، بسبب مستحقاته المتأخرة لدى الفريق الأبيض.

6 قضايا تسببت فى إيقاف قيد الزمالك

وتعرض الزمالك إلى 6 قضايا إيقاف قيد ، تخص كل من البرتغالى جوزيه جوميز ومساعديه الثلاثة ، والسويسرى كريستيان جروس، بالإضافة إلى التونسى فرجانى ساسى، وبالتالى يصل إجمالى المطلوب من الزمالك 818 الف دولار، ما يعادل 38 مليون جنيها مصريا

تفاصيل مديونيات الزمالك فى القيد

نرصد في السطور التالية تفاصيل المستحقات المالية المتأخرة لكل منهم..

1- جوزيه جوميز .. . قضية 120 ألف دولار

2- مساعدين جوميز .. 3 قضايا 60 الف دولار

3- كريستيان جروس .... قضية 133 ألف دولار

4- فرجانى ساسى .... قضية 505 الف دولار

وهناك قضايا أخرى منتظر الحكم فيها الفترة القادمة والخاصة بميشالاك وإبراهيما نداى، بالإضافة إلى مستحقات نادى الزمامرة المغربى فى صفقة صلاح الدين مصدق، واتحاد طنجة فى صفقة عبد الحميد معالى، والتونسى أحمد الجفالى.