غداً الجمعه.. تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال إنشائية خاصة بالأتوبيس الترددى فى القاهرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لتنفيذ تركيب كوبرى المشاه الخاص بمحطة الأتوبيس الترددى، مما يستلزم الغلق الكلى لمخرج محور جمال عبدالناصر المتجه للطريق الدائرى إتجاه مناطق مدينة السلام، يوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر الجارى، على أن يكون العمل من الساعة 12.05 وحتى الساعة 6 صباحاً من نفس اليوم، الأمر الذى يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى.

الإتجاه القادم من محور جمال عبد الناصر إتجاه الطريق الدائرى إستكمال حركة المركبات إتجاه كوبرى عمر سليمان، فيميناً إتجاه محور سميرة موسى والإستكمال إتجاه مسطح كوبرى سميرة موسى فيميناً إتجاه محور المشير طنطاوى فمطلع كوبرى التسعين الجنوبى، فيميناً منزل كوبرى التسعين الجنوبى إتجاه الطريق الدائرى إتجاه مناطق مدينة السلام.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.