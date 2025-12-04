قيمتها 150 مليون.. ضبط عنصرين شديدى الخطورة فى الإسماعيلية بحوزتهما طن ونصف حشيش

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للعناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة، أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام عنصرين إجراميين شديدى الخطورة، بجلب كميات من المواد المخدرة وإعادة تدويرها تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم تتبعهما وإعداد الأكمنة اللازمة لهما، وأمكن ضبطهما بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، وبحوزتهما طن و470 كيلو لمخدر الحشيش، والأدوات المستخدمة فى إعادة التدوير.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (150 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.