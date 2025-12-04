استئناف التصويت داخل 1775 لجنة باليوم الثانى من انتخابات 20 دائرة فى 7 محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 04:32 مساءً - استأنفت لجان انتخابات مجلس النواب عملها منذ قليل، فى اليوم الثاني من انتخابات الدوائر الملغاة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، بعد انتهاء فترة الاستراحة والتي استمرت من الساعة الثالثة إلي الرابعة مساءًا خلال يومي الاقتراع.

وأكدت الهيئة الوطنية على انتظام التصويت فى أغلب اللجان منذ الساعة التاسعة صباحا ويستمر حتى الساعة التاسعة مساء، في اليوم الثاني وسيتم متابعة العملية الانتخابية حتى انتهاء اليوم الثاني وبدء عملية الفرز والحصر العددي لأصوات الناخبين.

وتجرى عمليات التصويت فى 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة فى 7 محافظات والتى يتنافس فيها 455 مرشحا على 43 مقعدا.

1- محافظة الجيزة