يدخل الخدمة لأول مرة.. دعم مستشفى العريش العام بجهاز منظار ياباني متطور لجراحات المسالك البولية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 06:32 مساءً - أكد الدكتور عمرو عادل عبد العال ، وكيل وزارة الصحة أن القطاع الصحي في محافظة شمال سيناء يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لوزارة الصحة والسكان لرفع كفاءة المنظومة العلاجية وتوفير أرقى مستويات الرعاية للمواطنين. بتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ومتابعة اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء

وأوضح وكيل الصحة أن هذه النقلة تمثلت في تزويد مستشفيات المحافظة بأحدث الأجهزة الطبية الجراحية المتخصصة، حيث تم دعم مستشفى العريش العام بجهاز منظار جراحات المسالك البولية ماركة أوليمبوس (Olympus) اليابانية العالمية من وزارة الصحة والسكان، وهو المنظار الذي يعمل كمنظومة متكاملة لخدمة جراحات المسالك البولية والجراحة العامة.

وأشار أن دعم المستشفيات بهذا الجهاز المتطور يأتي لتعزيز قدرتها على تقديم خدمات جراحية دقيقة، ويُعد إدخال هذه التقنية لأول مرة في العريش إنجازاً ينهي معاناة المرضى الذين كانوا يضطرون للسفر إلى محافظات أخرى لإجراء هذه النوعية من العمليات المعقدة.

ولفت وكيل الوزارة إلى أن المنظومة الجديدة تتكون من خمسة أجهزة متراصة (برج) وتأتي بكامل مستلزماتها وأدواتها الجراحية الدقيقة، مما يضمن كفاءة وسلامة العملية الجراحية.حيث يُستخدم الجهاز بشكل أساسي في استئصال حصوات الكلى والحالب والمثانة.وإجراء جراحات الأورام السرطانية داخل الحالب والمثانة.وكذلك التدخلات الجراحية المتقدمة في الحالب والمثانة.

كما أكد وكيل الوزارة أن هذا الجهاز سيساهم بشكل مباشر في تحسين جودة حياة المواطنين من خلال توفير تدخل جراحي دقيق وموضعي، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة وتوفير العلاج المتخصص في كافة أنحاء شمال سيناء.

و توجه وكيل الوزارة بخالص الشكر للقيادات في وزارة الصحة ومحافظة شمال سيناء على الدعم اللامحدود، مشيراً إلى أن خطة المديرية مستمرة في تزويد المستشفيات بأحدث التقنيات والتجهيزات لخدمة أهالي شمال سيناء.