أبو الغيط: إيديكس 2025 يعكس قوة مصر والأمة العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 07:28 مساءً - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2025 يجسد قوة مصر وقوة العالم العربى، وقال إن المعرض يعبر عن اهتمام الأمة العربية بتطوير صناعاتها العسكرية والارتقاء بقدرات قواتها المسلحة، وأشار إلى أن التطور الذي شاهده داخل الأجنحة المختلفة يعكس تقدماً حقيقياً في منظومات التصنيع الدفاعي العربي.

قوة مصر واهتمام الأمة العربية يتجسدان في معرض إيديكس 2025

وأوضح أبو الغيط، في تصريح لـ(أ ش أ) خلال تفقده فعاليات المعرض، أن المنتجات وأنظمة التسليح المعروضة تُظهر قدرة متنامية على تزويد الجيوش العربية بوسائل دفاعية حديثة، وأشار إلى أن هذا التطور يعكس إصرار الأمة العربية على امتلاك أدوات القوة وتعزيز جاهزية قواتها المسلحة لتظل قادرة وفاعلة.

إيديكس 2025 منصة تعكس قوة مصر وتطور الصناعات العسكرية العربية

وأضاف الأمين العام أن مستوى التنظيم والمحتوى التقني يبعث على الفخر، ويمثل دفعة قوية نحو توطين التكنولوجيا الدفاعية في المنطقة، لافتا إلى أن التنوع الكبير في المنتجات المعروضة يعكس مساراً صحيحاً للصناعة العربية، ويطمئن إلى قدرتها على المنافسة وتلبية احتياجات الأمن القومي العربى، ووجه شكره للجهات المنظمة والمؤسسات المشاركة، مؤكداً أن استمرار هذا الزخم يعزز المكانة الإقليمية والدولية لمصر والدول العربية في مجال الصناعات الدفاعية.