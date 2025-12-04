مصر تحصد 5 جوائز في التميز الحكومي العربي 2025

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 09:36 مساءً - ● د. إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة يفوز بـجائزة "أفضل محافظ عربي"

● لمياء مصطفى تحصد جائزة "أفضل موظفة حكومية عربية"

● "حي الأسمرات" ينال جائزة "أفضل مبادرة عربية لتنمية المجتمع"

● مشروع تنمية جنوب الوادي في توشكى يحصد جائزة "أفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية"

● مبادرة البنية المعلوماتية للمنظومة المتكاملة للتطعيمات تفوز بجائزة "أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي"

حصدت مصر خمس جوائز في جائزة التميز الحكومي العربي 2025، وذلك عن فئات: "أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي"، و"أفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية"، و"أفضل محافظ عربي"، و"أفضل مبادرة عربية لتنمية المجتمع"، و"أفضل موظفة حكومية عربية".

وتم تكريم الفائزين بالجائزة خلال حفل أقيم في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك بالتعاون بين حكومة الإمارات وجامعة الدول العربية.

وفاز الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة بـجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة "أفضل محافظ عربي"، وقد نجح الدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة في قيادة منظومة متكاملة من العمل الحكومي، نفذ خلالها أكثر من 42 استراتيجية و141 مشروعاً و200 مبادرة نوعية لدعم جودة حياة الإنسان، مما أسفر عن رفع نسبة رضا المواطنين عن أداء المحافظة إلى ‎%98.7 متجاوزاً المستهدف الوطني البالغ ‎%96 لعام 2024. وفي إطار منهجيته القائمة على التخطيط العلمي، قام المحافظ برصد وتحليل الصعوبات والتحديات وتحديد أسبابها الجذرية، ووضع حلولاً عملية نجحت في تجاوزها، ما أسهم في تحقيق إيرادات بلغت 1.9 مليار جنيه في عام 2024 بمعدل نمو 132%، إلى جانب خفض النفقات بقيمة 9.7 مليار جنيه.

أفضل موظفة حكومية عربية

وحصدت لمياء مصطفى رئيس قطاع المعامل والجودة في شركة مياه الشرب بالإسكندرية جائزة التميز الحكومي العربي عن فئة "أفضل موظفة حكومية عربية".وأشرفت لمياء مصطفى بشكل مباشر على مشروع تأمين نظم الإمداد بنسبة 100%، الذي حقق حماية صحية لما يزيد على 12 مليون مواطن، وساهم في إدراج مصر ضمن الدول المتقدمة في تقارير منظمة الصحة العالمية حول مأمونية المياه. وتعتمد الموظفة لمياء مصطفى على نموذج ADKAR لإدارة التغيير، الذي يركز على الجوانب الفردية لنجاح التغيير داخل المؤسسات.

يذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي تنظمها حكومة دولة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وتعد الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر عربياً في مجال التطوير والتحسين والتميّز الإداري.

أفضل مبادرة عربية لتنمية المجتمع

وحصل "حي الأسمرات" في محافظة القاهرة على جائزة التميز الحكومي العربي عن فئة "أفضل مبادرة عربية لتنمية المجتمع".

ويعتبر مشروع الأسمرات أحد أبرز التجارب التنموية في مصر، حيث نجح في تحويل منطقة عشوائية إلى مجتمع حضري متكامل، يضم وحدات سكنية حديثة، ومدارس، ومراكز طبية، بالإضافة إلى فعاليات وأنشطة ثقافية ورياضية، ومشروعات تنموية مستدامة. وحقق المشروع نتائج إيجابية متعددة، تتضمن زيادة نسبة مؤشر جودة الحياة للمستهدفين من 15% إلى 92.8%، وإنشاء 7 مدارس متطورة و7 مراكز صحية، وبلغ عدد الوحدات السكنية المنفذة 18275 وحدة. كما بلغ عدد المستفيدين من المشروع 100 ألف نسمة.

أفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية

كما فاز مشروع تنمية جنوب الوادي في توشكى التابع لوزارة الموارد المائية والري المصرية، بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة أفضل مشروع عربي لتطوير البنية التحتية.

ويعتبر المشروع أحد أهم المشاريع الضخمة والحيوية والنوعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويهدف المشروع الذي ينفذه قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بمصلحة الري في وزارة الموارد المائية والري، إلى رفع مياه النيل واستصلاح الأراضي وزراعة مساحات واسعة بمساحة مستهدفة تقدر بـ 720 ألف فدان حتى عام 2027 وبإجمالي استثمارات قدرت بنحو 40 مليار جنيه مصري. وتضمنت أبرز النتائج الإيجابية للمشروع: زيادة نسبة المساحة المزروعة من أقل من 218 ألف فدان إلى 491 ألف فدان، وتصميم وتنفيذ شبكة ترع بطول 400 كم مع منشآت صناعية تتجاوز 313 منشأة، وساهم المشروع في توفير أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة وإنشاء مجمعات سكنية لاستيعاب ما يزيد على 40 ألف نسمة. كما حقق المشروع نسبة رضا بلغت نحو 84% من أصحاب المصلحة، ونسبة 87% رضا العاملين عن بيئة العمل، وتحقيق صادرات زراعية بلغت 1.9 مليار دولار.

أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي

وقد فازت مبادرة البنية المعلوماتية للمنظومة المتكاملة للتطعيمات والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان في جمهورية مصر العربية، بجائزة التميز الحكومي العربي عن فئة "أفضل مبادرة عربية لتطوير العمل الحكومي".

وحققت مبادرة البنية المعلوماتية للمنظومة المتكاملة للتطعيمات إنجازات عدة مؤثرة خلال الفترة الماضية، ومن أبرزها تحويل 5000 مكتب ووحدة صحية إلى التسجيل الإلكتروني الكامل، وتفعيل نظام تذكير ذكي يرسل أكثر من مليون رسالة سنويًا لمتابعة الالتزام بالمواعيد، وسجلت المبادرة نجاحات لافتة على صعيد انخفاض معدلات الأمراض والوفيات المرتبطة بها، واستمرار خلو مصر من شلل الأطفال، كما حصلت على شهادة الخلو من الحصبة الألمانية (2022–2024) والالتهاب الكبدي B للأطفال دون 15 عامًا 2025.

تستهدف الجائزة، إحداث حراك عربي جديد في مجال الإدارة يطبق أفضل الممارسات العالمية في مجال تميّز الأداء الحكومي، وتسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة العربية، وتكرّم الكفاءات الحكومية العربية، وتخلق فكراً قيادياً إيجابياً لدى القطاعات الحكومية لتبنّي التميّز المؤسسي وتجديد العمليات والنظم القائمة باستخدام التقنيات الذكية، لتنفيذ الرؤى والاستراتيجيات الحكومية المستقبلية.

