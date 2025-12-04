البيان الختامي لليوم الثاني لغرفة العمليات المركزية لحزب المؤتمر للجولة الأولى بالدوائر (19) المُلغاة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 10:37 مساءً -

بعد غلق صناديق الاقتراع في اليوم الثاني من الجولة الأولى للدوائر (19) المُلغاة، تابعت غرفة العمليات المركزية بحزب المؤتمر سير العملية الانتخابية حتى اللحظات الأخيرة، من خلال مرشحيها وموكليهم المنتشرين على مستوى ست محافظات تضم دوائر مرشحي الحزب.

كما تابعت الغرفة مع مرشحي الحزب داخل الدوائر وقوفهم على صناديق الاقتراع لحظة بلحظة، والتأكد عليهم بضرورة الحضور واستلام محاضر الفرز من اللجان الفرعية وفق الإجراءات القانونية المنظمة، بما يعزز الثقة في سلامة العملية الانتخابية .

وفي ختام اليوم، ناشد النائب أحمد خالد ممدوح نائب رئيس الحزب – عضو مجلس الشيوخ – ورئيس غرفة العمليات المركزية الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة التاكيد على مستشارى اللجان الفرعية بتسليم محاضر الفرز لموكلي ومرشحي الحزب في الدوائر التي يخوض الحزب بها المنافسة، وذلك ضمانًا للشفافية الكاملة وتنفيذًا للحق القانوني المكفول لهم.

ويؤكد النائب أحمد خالد أن تسليم محاضر الفرز حق أصيل للمرشحين ووكلائهم، مشيدًا بالتعاون القائم بين الحزب والهيئة الوطنية للانتخابات طوال يومي الاقتراع.

وتتقدم الغرفة بالشكر لجميع الناخبين الذين مارسوا حقهم الدستوري بكل وعي والتزام، وتؤكد استمرار متابعتها لكافة الإجراءات حتى إعلان النتائج رسميًا.