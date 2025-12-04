هند الضاوى: إسرائيل زرعت أجهزة تجسس قرب البيت الأبيض.. وواشنطن تغضّ الطرف

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 10:37 مساءً - قالت الإعلامية هند الضاوى، إن قضايا التجسس الإسرائيلى على الولايات المتحدة ليست جديدة، بل متكررة عبر العقود، إلا أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة تتجاهل هذه الملفات بشكل لافت، وأشارت إلى أن من أبرز الأمثلة لقاء السفير الأمريكى فى إسرائيل، "هاكابي"، بأشهر جاسوس إسرائيلى فى الولايات المتحدة جوناثان بولارد، الذى يعد اسمه من أكبر القضايا التجسسية فى تاريخ أمريكا بعد تورطه فى تسريب معلومات شديدة الحساسية لصالح تل أبيب.

زرع أجهزة تجسس قرب البيت الأبيض

وأضافت هند الضاوى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن التقارير الأمريكية كشفت عن نجاح إسرائيل فى زرع أجهزة تجسس بالقرب من البيت الأبيض، فى واحدة من أخطر عمليات التجسس التى استهدفت واشنطن، ورغم ذلك، خرج الرئيس دونالد ترامب حينها لينفى بشكل قاطع إمكانية إقدام إسرائيل على مثل هذا الفعل، مشيرة إلى أن هذا الموقف أثار تساؤلات واسعة حول مدى استفادته من إسرائيل واهتمامه بأمنها على حساب الأمن القومى الأمريكي.

دعم ترامب لإسرائيل

وذكرت هند الضاوى أن ترامب كان قد صرح فى عام 2019 بأن إسرائيل "لا يمكن أن تتجسس على الولايات المتحدة"، رغم التقارير الأمنية التى أكدت وقوع ذلك بالفعل، وهو ما اعتبرته تناقضًا يضع علامات استفهام حول العلاقة الخاصة التى جمعت إدارته بتل أبيب.