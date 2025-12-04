وزارة الخارجية تناشد المصريين بالخارج بمراعاة قوانين الدول الخاصة بنشر فيديوهات طلب مساعدات قنصلية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 10:37 مساءً - أهابت وزارة الخارجية بأعضاء الجاليات المصرية فى الخارج بأهمية مراعاة قوانين الدول التي تتواجد بها الجالية فيما يتعلق بنشر فيديوهات على وسائل التواصل الاجتماعى لطلب مساعدات قنصلية او إستغاثات بشأن مشاكل يتعرض لها أبناء الجالية المصرية في تلك الدول وما قد تتضمنه تلك الفيديوهات من التعرض لسلطات أجنبية أو مؤسسات عامة وخاصة، التى تضع المواطن تحت طائلة القانون في العديد من الدول.

الخارجية تحث أعضاء الجالية ضرورة التواصل المباشر مع البعثة الدبلوماسية المصرية فى الدولة المقيمين بها

وطلبت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج من أعضاء الجالية ضرورة التواصل المباشر مع البعثة الدبلوماسية المصرية في الدولة المقيمين بها في حال طلب أي مساعدة قنصلية، سواء من خلال التوجه مباشرة الى البعثة الدبلوماسية، أو من خلال الخط الساخن (رسائل واتساب) الذى تم الإعلان عنه بكل بعثة دبلوماسية، وتم نشره بياناته على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكل بعثة دبلوماسية، إضافة الى الخط الساخن المركزي ( رسائل واتساب) الخاص بالقطاع القنصلي بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

(٠٠٢٠١٢٦٨٥٥٨٠٠٠).

وأكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج على دورها الرئيسي في رعاية مصالح المصريين بالخارج وتقديم كافة المساعدات القنصلية لهم طالما وردت إليها الطلبات ذات الصلة بالطرق الرسمية المتاحة.