مصر تعرب عن خالص تعازيها لسريلانكا فى ضحايا السيول والفيضانات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 4 ديسمبر 2025 11:37 مساءً - اعربت جمهورية مصر العربية عن أصدق تعازيها وخالص مواساتها لحكومة وشعب جمهورية سريلانكا الصديقة فى ضحايا السيول والفيضانات التى شهدتها البلاد، وما خلفته من مئات الضحايا والمصابين.

مصر تعرب عن تضمنها مع سريلانكا

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع حكومة سريلانكا في هذا المصاب الأليم، معربة عن خالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأسفرت الفيضانات والانهيارات الأرضية التى ضربت سريلانكا الأسبوع الماضى عن مصرع ما لا يقل عن 410 أشخاص وتضرر ما يقرب من 1.5 مليون آخرين.

حصيلة المنازل المتضررة

وأكدت وكالة إدارة الكوارث السريلانكية ، في حصيلتها الجديدة لعدد المتضررين وفقا لصحيفة ديلي ميرور المحلية اليوم الثلاثاء، أن 565 منزلًا تضررت بالكامل، بينما تضرر 20,271 منزلًا بشكل جزئي.

المفقودون وكارثة طبيعية غير مسبوقة

وذكرت أنه لا يزال 336 شخصًا في عداد المفقودين حتى صباح اليوم الثلاثاء، إثر هذه الكارثة، التي تعد أسوأ كارثة طبيعية تضرب هذه الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا منذ تسونامي عام 2004 .