تأهل مصر يمنح العرب إنجازًا تاريخيًا في المونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 10:28 صباحاً - تترقب المنتخبات العربية قرعة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

كأس العالم 2026... مشاركة عربية تاريخية تنتظر لحظة الحسم

تتجه أنظار عشاق كرة القدم في السابعة مساء اليوم الجمعة صوب مركز "جون كينيدي للفنون" في العاصمة الأمريكية "واشنطن"، لمتابعة مراسم سحب قرعة بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في التاريخ.

وضمنت منتخبات قطر والسعودية والأردن والمغرب وتونس ومصر والجزائر تواجدها في النهائيات العالمية، في حين يترقب العراق منافسات الملحق العالمي في شهر مارس المقبل، ما قد يرفع عدد المنتخبات العربية إلى ثمانية.

وكان أكبر عدد شارك فيه المنتخبات العربية، في مونديال 2018، وكان بمشاركة 4 منتخبات هي مصر، المغرب تونس، السعودية، ونفس العدد في مونديال 2022 حي شاركت منتخبات تونس، المغرب، السعودية، قطر.

منتخب مصر يشارك في كأس العالم 2026

وفي طريق التصفيات المؤهلة لمونديال 2026، حقق منتخب مصر إنجازاً تاريخياً بالتأهل دون أي هزيمة لأول مرة منذ ظهوره الأول في نسخة 1934 بإيطاليا، كما أصبح حسام حسن أول مصري يقود المنتخب كلاعب ومدرب إلى النهائيات.

من جانبه يتأهب منتخب المغرب للمشاركة الثالثة تواليا بعد تواجده في نسختي 2018 و2022 والسابعة في تاريخه، فيما يستعد منتخب السعودية لظهوره السابع بعد مشاركاته في نسخ 1994 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.

وعاد منتخب الجزائر إلى بطولة كأس العالم ليسجل المشاركة الخامسة، بعدما غاب عن نسختي 2018 و2022 في روسيا وقطر على الترتيب، وستشهد النسخة القادمة من بطولة كأس العالم مشاركة منتخب تونس الذي تأهل للمونديال للمرة السابعة، والثالثة على التوالي، كما سيكون مونديال أمريكا الشمالية شاهداً على المشاركة الأولى لمنتخب الأردن.

وستكون النسخة القادمة من بطولة كأس العالم شاهدة على مشاركة 4 منتخبات عربية أفريقية للمرة الأولى في التاريخ وهي مصر والجزائر وتونس والمغرب، كما ستكون شاهدة على مشاركة 3 منتخبات من بلاد المغرب العربي في نسخة واحدة للمرة الأولى في تاريخ المونديال وهي تونس والجزائر والمغرب.