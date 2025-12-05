سيلفى بوتين وحضور استثنائى برفقة ترامب.. ماذا ينتظر حسام حسن الليلة؟

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 11:24 صباحاً - يترقب جمهور كرة القدم العالمية على وجه العموم والكرة المصرية بصفة خاصة قرعة كأس العالم 2026، التي ستقام في السابعة من مساء اليوم الجمعة، بالولايات المتحدة الأمريكية.

حسام حسن يحضر قرعة مونديال 2026

ويحضر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني مراسم القرعة، لتكون هذه المرة هي الثانية للعميد حسام حسن التي يحضر فيها قرعة كأس العالم بعدما سبق وحضر قرعة مونديال 2018 بروسيا.

مشاركة حسام حسن في قرعة مونديال روسيا 2018 شهدت العديد من المواقف المُثيرة فقد أقيمت القرعة يوم 1 ديسمبر 2017 بقصر الكرملين في روسيا والتقط وقتها حسام حسن صورة سيلفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقبل ساعات من إجراء القرعة مساء اليوم سيكون حسام حسن على موعد مع كتابة فصل جديد من التاريخ بتواجده في هذا الحدث التاريخي لكن هذه المرة من منصب المدير الفني للفراعنة بعدما حضر قرعة مونديال روسيا حينما كان مديراً فنياً لفريق المصري البورسعيدي.

وتشهد قرعة مونديال 2026 الليلة حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا، الذي أكد أن رؤساء حكومات الدول الثلاث المستضيفة لكأس العالم 2026 (كندا والمكسيك والولايات المتحدة) سوف يجتمعون في مدينة واشنطن لحضور القرعة النهائية، المقرر إجراؤها الليلة في مركز جون إف كينيدي للفنون المسرحية.

موعد قرعة كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تنطلق مراسم سحب القرعة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على أن تبث عبر القنوات الرسمية للفيفا والمنصات الرياضية المالكة لحقوق النقل.

ومن المقرر أن تُقام المباراة الافتتاحية على ملعب في المكسيك يوم 11 يونيو المقبل، ومع وجود منتخب المكسيك في التصنيف الأول، باتت الأنظار تتجه نحو هوية منافسه في اللقاء الافتتاحي.

منتخب مصر يشارك في كأس العالم 2026

وتأهل منتخب مصر الذي حل في المركز الـ32 عالميًا بالتصنيف الأخير إلى بطولة كأس العالم 2026، بعدما أنهى مشواره في التصفيات المونديالية، وهو في صدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى، متفوقًا بفارق خمس نقاط على بوركينا فاسو صاحب الوصافة.

تصنيف مصر في كأس العالم

جاءت النتائج لتضع المنتخب المصري رسميًا في التصنيف الثالث، إلى جانب أربعة منتخبات عربية أخرى هي: السعودية، قطر، تونس، والجزائر، ما يمنح المنطقة العربية حضورًا قويًا في هذا المستوى من البطولة.

يتم تقسيم المنتخبات في قرعة كأس العالم 2026 على حسب ترتيبها بتصنيف فيفا، وذلك على 4 مستويات، حيث يضم كل مستوى أعلى 12 منتخبًا في ترتيب الاتحاد الدولي لكرة القدم لحين اكتمال تقسيم المنتخبات الـ 48 المشاركة في المونديال بنظامه الجديد.

أمريكا والمكسيك وكندا على رأس المستوى الأول

وضمنت المنتخبات الثلاثة المستضيفة أمريكا والمكسيك وكندا تواجدها على رأس المستوى الأول في تصنيف قرعة كأس العالم 2026، وسينضم إليها 9 منتخبات أخرى، على أن يبدأ تحديد المستويات الثلاثة المتبقية حسب ترتيب المنتخبات المتأهلة للمونديال في تصنيف الفيفا لشهر نوفمبر 2025.

وستشهد النسخة القادمة من بطولة كأس العالم مشاركة عربية غير مسبوقة، بعدما نجحت 7 منتخبات في حجز مقاعدها بالمونديال وهي: مصر والمغرب وتونس والجزائر من قارة أفريقيا، والأردن والسعودية وقطر من آسيا، ليكسر الرقم القياسي العربي في بطولة كأس العالم 2022 التي شهدت تأهل أربعة منتخبات عربية.