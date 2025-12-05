مصر ترحب باتفاقات السلام بين الكونجو الديمقراطية ورواندا الموقعة بواشنطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 5 ديسمبر 2025 11:24 صباحاً - رحبت جمهورية مصر العربية بتوقيع إتفاقات السلام والازدهار في واشنطن يوم الخميس 1 ديسمبر ٢٠٢٥ بين جمهورية الكونجو الديمقراطية وجمهورية رواندا، والتي تمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إنهاء حالة التوتر وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحيرات العظمي، بما يسهم في دعم جهود إحلال السلام وترسيخ أسس المصالحة وإفساح المجال للتنمية الشاملة في المنطقة.

وتشيد مصر بالدور البناء الذي أسهم في تيسير هذا الاتفاق، مؤكدة تقديرها للجهود الحثيثة التي بذلتها الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب والشركاء الاقليميون والدوليون لتعزيز المسار التفاوضي بين البلدين، وصولاً إلى هذه المحطة المهمة التي تبث الأمل في استعادة الاستقرار ودفع جهود التنمية في المنطقة.

وتعيد مصر التأكيد على دعمها الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة وتعزيز علاقات حسن الجوار واستعدادها للتعاون مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ واستدامة الاتفاق وتعزيز جهود إعادة الإعمار وتحقيق سلام دائم لشعوب المنطقة.