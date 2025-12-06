وزير الخارجية يكشف تفاصيل العلاقات مع قطر والصفقات الاقتصادية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 ديسمبر 2025 03:36 مساءً - أدلى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري بتصريح صحفى على هامش مشاركته في فعاليات منتدى الدوحة، تناول خلاله عدداً من الملفات المحورية المتعلقة بالعلاقات المصرية القطرية، والتعاون السياسي والاقتصادي بين البلدين، إلى جانب إطلاق مبادرة جديدة تستهدف تسهيل إصدار الوثائق الرسمية للمصريين بالخارج.

وأكد الوزير أن العلاقات بين مصر وقطر متميزة للغاية على جميع المستويات، مشيراً إلى أن التنسيق بين مسؤولي البلدين يتم بشكل يومي بهدف دعم الحلول السياسية والسلمية لمختلف القضايا الإقليمية، وإبعاد أي مخاطر قد تؤدي إلى التصعيد.

وأضاف أن هذا التوافق يعكس هدفاً مشتركاً تتقاسمه القيادتان والشعبان في البلدين.

علاقات مصر وقطر الاقتصادية

وفي الجانب الاقتصادي، أوضح وزير الخارجية أنه تم مؤخراً توقيع صفقة استثمارية مهمة في منطقة العلمين بالساحل الشمالي، معتبراً أنها تعكس مناخ التعاون الإيجابي بين القاهرة والدوحة، وتؤكد عمق العلاقات بين الشعبين.

كما كشف عن وجود صفقات اقتصادية وتجارية أخرى قيد النقاش والتنفيذ، بما يسهم في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية مستمرة في دعم مناخ الاستثمار من خلال تعديلات تشريعية وتسهيلات ضريبية وسياسات تهدف إلى تمكين القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي، مع وضع حدود واضحة لدور الوحدات الحكومية بما يتيح مزيداً من النمو للقطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالمصريين في الخارج، أعلن وزير الخارجية عن مبادرة جديدة لتسهيل إصدار الأوراق الرسمية وجوازات السفر، بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتضمن مراجعة دورية للإجراءات وتوثيق البيانات بما يحقق طفرة نوعية في سرعة وكفاءة تقديم الخدمات للمواطنين. وأكد أن التحرك بشأن هذه المبادرة سيتم قريباً، وبشكل دوري، لضمان أفضل مستوى من الخدمة للجاليات المصرية بالخارج.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تعكس مكانة مصر المحورية في المنطقة، وتعزز مناخ التعاون الاقتصادي والاستثماري مع قطر، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في المجالات كافة.