العثور على فتاة متغيبة بالشرقية بعد تداول منشورات عن اختفائها

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 ديسمبر 2025 04:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات منشورين مدعومين بصور تم تداولهما بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنا الزعم بتغيب إحدى الفتيات عن منزلها فى ظروف غامضة بالشرقية .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 5 الجارى تبلغ لمركز شرطة أبو حماد بمديرية أمن الشرقية من (عامل – مقيم بدائرة المركز) بغياب نجلته (عاملة بمصنع – مقيمة بذات العنوان) ، عقب خروجها من العمل بتاريخ 4 الجارى والإتصال به لإخباره بذهابها لشراء بعض المتطلبات وعدم عودتها ، وعقب ذلك تمكن من العثور على حقيبة وحذاء كريمته على شاطئ ترعة الإسماعيلية بدائرة المركز .. وعلل عدم تقدمه بالإبلاغ فى حينه لقيامه بالبحث عنها .

على الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى لتمشيط المنطقة وتم إتخاذ إجراءات النشر عن المتغيبة حيث أسفرت التحريات عن تحديد مكان تواجدها بدائرة قسم شرطة السلوم بمحافظة مطروح بصحبة أحد معارفها ، وبسؤالها قررت بتركها مسكنها بمحض إرادتها .

جارى إتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المذكورة لأهليتها .