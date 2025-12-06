أخبار مصرية

الأمن يحقق في بلاغ أخ يتهم شقيقه وزوجته بالاعتداء والتهديد بإضرام النيران بالغربية

0 نشر
0 تبليغ

الأمن يحقق في بلاغ أخ يتهم شقيقه وزوجته بالاعتداء والتهديد بإضرام النيران بالغربية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 ديسمبر 2025 04:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقاطع فيديو وصور تم تداولها بأحد الحسابات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام شقيقه وزوجته بالتعدى عليه وأسرته بالضرب والسب والتشهير به وتهديده بإضرام النيران به بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 نوفمبر الماضى تبلغ لمركز شرطة بسيون بمحافظة الغربية من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز) بتضرره من
(شقيقه – مقيم بذات المنزل) لقيامه بالتعدى عليه وأسرته بالضرب وتهديده بإضرام النيران به لخلافات بينهما حول الجيرة والميراث  وبسؤال المشكو فى حقه نفى قيامه بالتشهير بالشاكى وتهديده بإضرام النيران به.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.­. وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا