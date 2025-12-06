ضبط مدرس تعدى بالضرب على بعض الطلاب داخل مدرسة بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 ديسمبر 2025 04:32 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد المدرسين بالتعدى بالضرب بالأيدى على بعض الطلاب داخل إحدى المدارس بالشرقية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ، وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (حاصل على ليسانس - مقيم بدائرة مركز شرطة أولاد صقر) وبمواجهته قرر أنه لا يعمل مدرس ويتوجه على فترات لإعطاء دروس خصوصية داخل إحدى المدارس بدائرة المركز عقب إنتهاء اليوم الدراسى نظير أجر ، وأضاف أنه قام بالتعدى على الطلاب بالضرب بالأيدى لإهمالهم فـى تحصيل دروسهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.­