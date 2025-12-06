منتخب مصر يصل استاد لوسيل لمواجهة الإمارات بكأس العرب (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 ديسمبر 2025 08:32 مساءً - وصل منتخب مصر الثاني إلى استاد لوسيل، الذي يستضيف مباراته ضد الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.

طولان يعلن تشكيل منتخب مصر

وأعلن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب ، تشكيل الفراعنة في ثاني مبارياته بالنسخة الحادية عشرة للبطولة العربية لمواجهة منتخب الإمارات، على ملعب لوسيل فى الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ويُدير اللقاء الحكم السويدي جلين نيبرج.