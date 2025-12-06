منتخب مصر يصل استاد لوسيل لمواجهة الإمارات بكأس العرب (صور)

- 1/10
احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 ديسمبر 2025 08:32 مساءً - وصل منتخب مصر الثاني إلى استاد لوسيل، الذي يستضيف مباراته ضد الإمارات ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العرب.
طولان يعلن تشكيل منتخب مصر
وأعلن حلمي طولان، المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب ، تشكيل الفراعنة في ثاني مبارياته بالنسخة الحادية عشرة للبطولة العربية لمواجهة منتخب الإمارات، على ملعب لوسيل فى الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم السبت في الجولة الثانية بالمجموعة الثالثة ويُدير اللقاء الحكم السويدي جلين نيبرج.
تشكيل منتخب مصر لمواجهة الإمارات
ـ حراسة المرمى: محمد بسام
ـ خط الدفاع: أكرم توفيق، رجب نبيل، ياسين مرعي، يحيى زكريا
ـ خط الوسط: محمد النني، غنام محمد، عمرو السولية
ـ خط الهجوم: مصطفى سعد ميسى، إسلام عيسى، ومروان حمديتاريخ مواجهات مصر والامارات
تاريخيًا، جمعت المنتخب المصري ونظيره الإماراتي أربع مواجهات ودية انتهت بتفوق الفراعنة بانتصارين مقابل تعادلين، دون أي فوز للمنتخب الإماراتي، بدأت اللقاءات في 22 مارس 1996 بتعادل سلبي (0-0)، ثم حقق المنتخب المصري انتصارين متتاليين بنتيجة واحدة (2-1)، كانت الأولى في 6 يناير 2001 والثانية في 16 ديسمبر 2002.
واختتمت المواجهات الودية بينهما في 31 يوليو 2005 بتعادل سلبي آخر (0-0)، ويسعى المنتخبان لكسر هذا التقليد الودي والظفر بالنقاط الثلاث التي ستعزز من حظوظهما في التأهل إلى الدور ربع النهائي.