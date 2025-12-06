بث مباشر للحلقة الثامنة من برنامج دولة التلاوة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 ديسمبر 2025 09:32 مساءً - نقدم لكم بثا مباشر لبرنامج دولة التلاوة على قناة الحياة، حيث انطلقت الحلقة الثامنة، وتضم مجموعة من المتسابقين المميزين

ويهدف البرنامج إلى اكتشاف المواهب الجديدة في تجويد وترتيل القرآن الكريم، حيث يذاع على قنوات الحياة وCBC والناس بجانب منصة watch it، يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.

وشارك في اختبارات البرنامج الذي يقدم بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ما يزيد عن 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، فيما تضم لجنة تحكيم البرنامج نخبة من أبرز القامات الدينية والعلمية في مصر والعالم الإسلامي.