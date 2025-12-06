أحمد موسى يعانق أحمد عبد القادر ميدو على الهواء: حمدا لله على السلامة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 6 ديسمبر 2025 10:32 مساءً -

عانق الإعلامي أحمد موسى، أحمد عبد القادر ميدو، رئيس اتحاد شباب مصر بالخارج، قائلا: حمد لله على السلامة ومبروك البراءة ونورت مصر.

استقبال ميدو بالمطار

وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا يمكن بلدنا تسيب ولادها أبدًا في الخارج، شايفين ميدو وهو واصل في المطار والناس شايلاه بعلم مصر ويهتفوا ليه.

عودة ميدو

واختتم الإعلامي أحمد موسى: أنا متشرف أن ميدو معايا في البرنامج في أول ظهور له بعد عودته من الخارج، ليرد ميدو: ده شرف لأي حد يدافع عن بلده وإحنا فداها.