الداخلية تكشف تفاصيل توزيع رشاوى إنتخابية على الناخبين أمام جمعية خيرية فى المنيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 ديسمبر 2025 01:28 مساءً - بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن الزعم بتوزيع رشاوى إنتخابية على عدد من المواطنين أمام إحدى الجمعيات الخيرية الكائنة بمنطقة المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، إبان الإنتخابات البرلمانية للمرحلة الثانية (24 – 25 نوفمبر الماضى).

بالفحص أمكن تحديد القائم على تصوير مقطع الفيديو، موظف شقيق أحد المرشحين ومقيم بدائرة القسم، وإدعائه بإضطلاع القائمين على الجمعية المشار إليها بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين، لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين "المنافس لشقيقه".

كما تبين إضطلاع القائمين على إدارة تلك الجمعية بتحرير محضر بتاريخ 24 نوفمبر الماضى ضد المرشح المذكور "وشقيقه القائم على النشر"، وشقيق آخر لهما وعدد من المؤيدين له لإقتحامهم مقر الجمعية وإتلاف محتوياتها، بزعم إنحياز الجمعية للمرشح المنافس له.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.