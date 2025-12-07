إتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد عنصر جنائى غسـل 150 مليون جنيه متحصلة من الإتجار بالمخدرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 ديسمبر 2025 01:28 مساءً - إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، فقد إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصر جنائى مقيم بمحافظة أسيوط، لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

وحاول المتهم إخفاء مصدر هذه الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية، وشراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات.

وقدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (150) مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.