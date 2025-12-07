ضبط 16 طن زيت طعام مجهولة المصدر فى حملة على 5 مصانع مرخصة بـ3 محافظات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 ديسمبر 2025 02:24 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية وخاصة السلع الغذائية المغشوشة والمقلدة، وتتبع مصادر إنتاجها وأماكن تداولها بالأسواق والتى لها أثر بالغ الضرر على الصحة العامة للمواطنين والإقتصاد القومى، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام القائمين على 5 مصانع غير مرخصة وتفتقد الإشتراطات والمعايير الصحية الواجب توافرها، بتعبئة زيوت الطعام مجهولة المصدر بنطاق محافظات "الشرقية – الغربية – القليوبية"، وتحمل بيانات مقلدة ومغشوشة لعلامات تجارية مسلجة تمهيداً لطرحها بالأسواق بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف تلك المصانع، وأسفرت عن ضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بداخلها على 16 طن زيت طعام داخل تنكات "بدون مستندات دالة على مصدرها).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.