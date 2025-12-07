رئيس الأعلى للإعلام ووزير الاتصالات يبحثان آفاق التعاون المشترك

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 ديسمبر 2025 03:20 مساءً - التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لبحث آفاق التعاون بين الجانبين.

تطوير بيئة إعلامية ورقمية مواكبة للمستحدثات التكنولوجية

واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التنسيق بما يضمن تطوير بيئة إعلامية ورقمية مواكبة للمستحدثات التكنولوجية وأكثر التزاما بالأطر التنظيمية، وكذلك آليات التعامل مع المنصات الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، في ضوء التحديات المتزايدة المرتبطة بالمحتوى الرقمي، وتم التأكيد على أهمية وضع أطر واضحة لصون حقوق الملكية الفكرية عبر الفضاء الإلكتروني.