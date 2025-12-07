الداخلية تنظم ورشة عمل لطلبة الجامعات المصرية عن دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدول

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 ديسمبر 2025 03:20 مساءً - فى اطار دورها نحو تنمية الوعى المجتمعى بمخاطر الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس، واصلت وزارة الداخلية تنظيم ورش العمل حول دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات اسقاط الدول لطلبة الجامعات المصرية بهدف رفع الوعى لديهم، وعلى هامش الورشة تم تنظيم زيارة لقطاع الاعلام والعلاقات للتعرف على اليات العمل ودور القطاع فى رصد ومواجهة الشائعات.

تهدف وزارة الداخلية من خلال ورش العمل إلى توعية المشاركين بخطورة هذه الشائعات وتزييف الوعى وإستخدام وسائل التواصل الإجتماعى لهدم الأوطان وبما يساعد على بناء حائط صد مجتمعى لمواجهة هذه المخاطر.

وتضمن برنامج ورشة العمل تنظيم زيارة للمشاركين لقطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية للتعرف على دوره فى تشكيل الوعى المجتمعى ورصد ومواجهة الشائعات وما يملك من إمكانيات تقنية وبشرية تمكنه من أداء دوره بإحترافية فى إعداد التقارير والمواد والرسائل المقروءة والمسموعة والمرئية وإبراز جهود قطاعات وزارة الداخلية المختلفة .

يعد تنظيم هذه الورش وما يصاحبها من زيارات إستمراراً للدور الرائد لوزارة الداخلية فى تنمية الوعى المجتمعى والتعريف بالجهود الإجتماعية والإنسانية التى تقوم بها وزارة الداخلية.