وزير الصحة: فيروس الأنفلونزا المنتشر هو «H1N1» ولا داعٍ للقلق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 ديسمبر 2025 05:12 مساءً - حث الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المواطنين على الحصول على لقاح الأنفلونزا، وتابع: فيروس الأنفلونزا المنتشر هو H1N1 وقال لا داعٍ للقلق والهلع.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان اللقاح الموسمى فعال والمنظومة الوقائية بخير بشهادة المؤسيات الدولية.

ومن ناحيته، قال الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة في مصر إنه لا داعى القلق ومصر آمنه واوجة رسالة طمأنه للمصريين بأن الوضع الوبائى آمن ولا يوجد فيروسات خفية ولا غريبية.

وتابع : الوضع الوبائى في مصر مقارنتا بدول العالم طبيعى جدا وما هو موجود بالعالم.