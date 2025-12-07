الإدارية العليا تحيل 40 طعنًا على فوز مرشحين بالمرحلة الثانية لمحكمة النقض

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 ديسمبر 2025 09:32 مساءً - قررت المحكمة الإدارية العليا إحالة عدد من الطعون المقدمة للمطالبة بـ إلغاء الانتخابات ونتائج دوائر في الجولة الأولى من المرحلة الثانية، وهي الدوائر التي سبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوز مرشحين بها من الجولة الأولى، وذلك إلى محكمة النقض للاختصاص النوعي .

وجاء قرار الإحالة بعد الاطلاع على مستندات الطعون وما تضمنته من طلبات تتعلق بصحة الإجراءات ونتائج الفرز والتجميع في تلك الدوائر.

واختتمت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة جلستها المخصصة لنظر 300 طعن انتخابي مقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025، وذلك بعد ساعات من المرافعات وتبادل المستندات بين الخصوم، تمهيدًا لإعلان القرار في نهاية الجلسة.

استلام المستندات والملفات كاملة

شهدت الجلسة تسلّم الدائرة الأولى بالمحكمة ملفات الطعون ومحاضر الفرز، بما يتضمن محاضر لجان الفرز، والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية، ومذكرات الدفاع المقدمة من الطاعنين ووكلائهم، إضافة إلى ما قدمته هيئة قضايا الدولة نيابة عن الهيئة الوطنية للانتخابات من أوراق تتعلق بعمليات الفرز والتجميع في الدوائر المطعون عليها، قبل أن تصدر المحكمة قرارها بالإحالة إلى محكمة النقض.