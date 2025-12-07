سوريا وفلسطين يواصلان المشوار في كأس العرب بعد التعادل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 7 ديسمبر 2025 10:28 مساءً - حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة منتخب فلسطين ونظيره السوري ببطولة كأس العرب 2025، والتي جمعتهما مساء الأحد، فى ختام منافسات دور المجموعات للبطولة العربية المقامة في قطر.



سوريا ضد فلسطين



وجاء تشكيل منتخب فلسطين كالتالي: حراسة المرمى: رامي حماده- الدفاع: ميلاد تيرمانيني، محمد صالح، مصعب البطاط، وجدي نبهان- الوسط: عميد محاجنة، حامد حمدان، تامر صيام، خالد النبريص- الهجوم: عدي الدباغ، زيد القنبر.

تشكيل سوريا: إلياس هدايا، أحمد فقا، عبد الرزاق محمد، خالد كردغلي، ظكريا حنان، سيمون أمين، إلمار أبراهام، محمد الصلخدي، محمود المواس، عمر خريبين، محمود الأسود.

وبهذه النتيجة يتأهل كلا من فلسطين وسوريا إلى الدور ربع النهائي من البطولة بعد احتلال المركز الأول والثاني برصيد 5 نقاط على الترتيب، بينما تودع تونس وقطر البطولة.



سوريا ضد فلسطين في كأس العرب 2025



وافتتح منتخب فلسطين مشواره في كأس العرب بفوز تاريخي على قطر بهدف دون رد، قبل أن يخطف تعادلًا مثيرًا من منتخب تونس في الجولة الثانية بنتيجة 2-2.

وحقق منتخب فلسطين أفضل انطلاقة له في دور المجموعات من بطولة كأس العرب، منذ 59 عاما وبالتحديد في كأس العرب 1966، حيث نجح منتخب فلسطين في تلك النسخة من التعادل سلبيا أمام ليبيا في الجولة الأولى ثم الخسارة الثقيلة أمام اليمن الشمالي بسباعية، وتمكن "الفدائي" من الفوز في الجولة الأخيرة على سوريا بنتيجة 3-1.