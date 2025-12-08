وزيرة التنمية المحلية تقيل رئيس حى النزهة بالقاهرة خلال جولة مفاجئة.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 ديسمبر 2025 03:32 مساءً - أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قراراً بإقالة رئيس حى النزهة بمحافظة القاهرة من عمله وذلك بسبب تدنى مستوى الأداء، والتقصير فى ملف التصالح على مخالفات البناء، وتراكم نتائج حملات الإشغالات بديوان الحى، وكذا تقصير فى مستوى النظافة .

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لوزيرة التنمية المحلية اليوم الاثنين على حى النزهة بالمنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة لمتابعة مستوى تقديم الخدمات اليومية للمواطنين بالمركز التكنولوجى، بحضور الدكتور عصام شعت مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية، والمهندس هيثم الدسوقى رئيس قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، ولجنة من القطاع.

متابعة ملف التصالح بالمركز

وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية للمركز التكنولوجى تابعت مع رئيس الحى ومسئولى المركز الموقف التنفيذى لملف التصالح على بعض مخالفات البناء من خلال المنظومة الإلكترونية الخاصة بالتصالح ، من حيث عدد الطلبات الواردة للحى والطلبات التى تم إنجازها وأهم المشكلات المتعلقة بالطلبات المتوقفة لسرعة الانتهاء منها والرد على المواطنين .

كما حرصت الدكتورة منال عوض على لقاء عدد من المواطنين الذين تواجدوا فى المركز التكنولوجى لحى النزهة لإنهاء بعض الخدمات ، والاطمئنان على حسن معاملتهم وسرعة إنجاز طلباتهم، حيث قدم عدد من المواطنين المترددين على الحى شكاوى فيما يخص تأخير فحص طلبات التصالح الخاصة بهم، ووجود تأخير فى اللجان الفنية لفحص الطلبات.

إنهاء طلبات التصالح

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بضرورة الانعقاد الدائم للجنة الفنية الخاصة بملف التصالح لسرعة الانتهاء من كافة الطلبات الموجودة فى الحى، وشددت الدكتورة منال عوض على أهمية تذليل أى عقبات تواجه المواطنين فى هذا الملف المهم ، قائلة: "عملنا تسهيلات وتيسيرات الفترة اللى فاتت من الوزارة وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون علشان نريح وتساعد المواطن، ساعدوا الناس خليها تخلص مصالحها ويخلصوا طلبات التصالح ويأخذوا نماذج التصالح النهائية أو غلق الملفات فى حالة رفض التصالح على المنظومة".

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية ، رئيس الحى بضرورة المرور على المركز التكنولوجى بصورة يومية لمتابعة ملف التصالح وباقى الخدمات المحلية الأخرى المقدمة من المواطنين وسرعة الاستجابة لأى شكاوى وحل أى مشكلات .

وخلال الجولة بمقر الحى رصدت وزيرة التنمية المحلية وجود بعض الإشغالات الخاصة بالحملات التى يتم تنفيذها يومياً ، ووجهت على الفور بضرورة رفع كافة تلك الإشغالات وإيداعها فى المخازن وسرعة اتخاذ الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن وعدم تواجدها فى ديوان الحى مرة أخرى والحفاظ على المظهر العام للحى أمام المواطنين .

وشددت الدكتورة منال عوض بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة على مستوى مبنى حى النزهة وكذا كافة الطرق الرئيسية والفرعية والشوارع وبصفة خاصة رفع مخلفات الهدم والبناء والتنسيق مع شركة النظافة المسئولة عن نظافة المنطقة الشرقية للقاهرة .

تكثيف حملات الانضباط بالحي

كما أكدت وزيرة التنمية المحلية ، على أهمية الاستمرار فى حملات رفع الإشغالات والمخالفات فى الشارع بكافة المناطق بالحى وبصفة خاصة المطاعم والكافيهات وعدم السماح بتعطيل حركة المواطنين والسيارات وعلى مدار اليوم وعدم التعدى على أرصفة العقارات من أصحاب المحلات أو أماكن انتظار السيارات وإتاحتها لسكان العقارات وإعطائهم الأولوية فى ذلك وقيام لجان الحى المعنية بالمراجعة على أرض الواقع، وكذا مراجعة الأكشاك الموجودة فى نطاق الحى والتصدى لأى مخالفات .

وشددت د. منال عوض ، على ضرورة التصدى لأى مخالفات بناء أو متغيرات مكانية غير قانونية والإزالة فى المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بالتنسيق مع الجهات المعنية .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية ، لجنة التحول الرقمى بالوزارة بسحب سيارة المركز التكنولوجى المتنقل الموجودة فى حى النزهة وتشغيلها فى مناطق أخرى بالمحافظات المجاورة لتحقيق أقصى استفادة منها ، وكلفت الدكتورة منال عوض ، مساعد الوزيرة ورئيس قطاع التفتيش بالوزارة بالاستمرار فى متابعة كافة الشكاوى المقدمة من المواطنين خلال زياتها للانتهاء منها وحلها ، كما وجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لحل بعض المشكلات الفنية المرتبطة بعمل المركز التكنولوجى لتسريع وتيرة العمل وتقديم الخدمات بصورة أفضل للمواطنين ، والتنسيق مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومركز شبكات محافظة القاهرة والطيران المدنى بشأن التصالح ومنظومة التراخيص وبيانات الصلاحية.