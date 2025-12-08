زحام مرورى بمحاور القاهرة والجيزة بالتزامن مع سقوط الأمطار

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 ديسمبر 2025 06:36 مساءً - شهدت شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة والمحاور الرابطة بين المحافظات بسبب سقوط أمطار متفاوتة الشدة سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية مساء اليوم الأثنين ظهور تباطؤ فى حركة المركبات وكثافات مرتفعة للمركبات بشتى أنواعها، أثناء استقلال المواطنين للسيارات أعلى الطرق وسط متابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المرورى على مدار اليوم بالكامل.

وشهد شارع الهرم الرئيسى تباطؤا فى حركة السيارات بسبب تراكمات مياه الأمطار وكذلك بطريق الفيوم الصحراوى وصولا الى حدائق الأهرام حتى مدخل دريم ، وظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

كثافات مرورية للسيارات أعلى كوبرى أكتوبر

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب زيادة أحمال للسيارات مع تراكمات مياه الأمطار وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى.

كثافات مرورية بشارع جامعة الدول العربية

وظهرت كثافات مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة بدء من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير وكذلك الأمر بمحور صفط اللبن وصولا الى جامعة القاهرة و شارع السودان حتى ميدان الجيزة، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

وظهرت على محور صفط اللبن للمتجه من الدائرى وصولا إلى شارع السودان كثافات مرورية متحركة ، وكذلك الأمر بكوبرى عباس والجامعة والجيزة المعدنى، وظهرت كثافات بمحيط ميدان النهضة وصولا إلى إشارة بين السرايات وشارع النيل السياحى وشهد محور عرابى كثافات متوسطة للمتجه من الأقاليم وصولا إلى المهندسين وكثافات بمحيط كوبرى أحمد عرابى بسبب الإصلاحات.

تباطؤ فى حركة المرور فى نفق الأزهر

وشهد نفق الأزهر ظهور تباطؤ فى حركة المرور للقادم من صلاح سالم إلى ميدان الأوبرا والعكس، وكذلك الأمر ظهرت الكثافات أعلى كوبرى أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر ومن مناطق الجيزة باتجاه القاهرة والعكس، كما ظهرت كثافات متحركة بالمسطح الأرضى وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبرى أكتوبر وصولا إلى أحمد سعيد.

كثافات مرورية بطريق الأوتوستراد

وظهرت كثافات مرورية أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد، وظهرت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزراعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران وصولا الى مبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.

وظهرت كثافات على الكورنيش من المعادى وصولا إلى مناطق وسط البلد، ومن أثر النبى حتى قصر العينى وأمام وزارة الخارجية وماسبيرو ، وبعض الكثافات بشارع رمسيس وصولا إلى العباسية وبمحور النصر حتى المنصة وبشارع عباس العقاد والطيران وأماكن غلق الإشارات بالميادين منها ميدان التحرير وروكسى ورابعة العدوية.

وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم للمتجه من نفق المرغنى ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية وظهر تباطؤ فى حركة السيارات أعلى كوبرى 15 مايو فى الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.

وشهد طريق الواحات بعض الكثافات المرورية المتقطعة، حيث تباطئت حركة السيارات أمام القادم من الطريق الدائرى من المريوطية وصولا إلى مناطق دريم، وظهرت كثافات متحركة للقادم من أمام مناطق الفردوس وصولا إلى مول مصر ومدينة الإنتاج الإعلامى، وظهرت تباطؤ فى حركة السيارات أمام القادم من مناطق الجيزة وشارع الهرم وصولا إلى حدائق الاهرام ووصلة دريم حتى منطقة الأعمال.

وظهرت كثافات مرورية أعلى الدائرى بمنطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعى وصولا الى الأقاليم، وكذلك الأمر للمتجه من المنيب وفى طريقه إلى الأوتوستراد والتجمع وفى الاتجاه العكسى للقادم من المعادى لمناطق الجيزة، وكذلك الأمر فى مناطق التجمع الخامس وفى طريقه للبساتين وزهراء المعادى.

وشهد الطريق الدائرى كثافات متحركة بنزلة شارع البحر الأعظم وصولا إلى منطقة الدقى حتى ميدان الجلاء، وبعض الكثافات أعلى دائرى المريوطية للمتجه من الصحراوى حتى مناطق الجيزة وبطريق الفيوم الصحراوى، حتى حدائق الأهرام وصولا إلى ميدان الرماية.

كثافات مرورية بسبب هطول الأمطار (1)

كثافات مرورية بسبب هطول الأمطار (2)

كثافات مرورية بسبب هطول الأمطار (3)

كثافات مرورية بسبب هطول الأمطار (4)

كثافات مرورية بسبب هطول الأمطار (5)

كثافات مرورية بسبب هطول الأمطار (6)

كثافات مرورية بسبب هطول الأمطار (7)

كثافات مرورية بسبب هطول الأمطار (8)

كثافات مرورية بسبب هطول الأمطار (9)

كثافات مرورية بسبب هطول الأمطار (10)

كثافات مرورية بسبب هطول الأمطار (11)

كثافات مرورية بسبب هطول الأمطار (12)