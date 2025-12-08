الداخلية: لا صحة لشائعة وفاة ضابط بتناول مادة سامة.. والوفاة نتيجة أزمة قلبية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 ديسمبر 2025 07:32 مساءً - نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بعدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى من مزاعم بشأن وفاة ضابط شرطة بسبب تناوله مادة سامة.

وأوضح المصدر أن الضابط كان يعانى من حالة مرضية بالقلب وتوفى أثناء تلقيه العلاج بإحدى المستشفيات.. وهو ما يدلل على دأب الجماعة الإرهابية على بث الأخبار المفبركة وإختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة النيل من حالة الإستقرار التى تنعم بها البلاد ، وهو ما يعيه الرأى العام.